Рига, , 12:35 — REGNUM Нетерпимость и неуважение к русскоязычной части общества Латвии растет день ото дня, местные политики и общественные деятели уже не выбирают выражений для оскорбления крупнейшей общины нацменьшинств страны. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv в редакционном материале «Держите рот на замке!» Русских в Латвии призвали молчать и терпеть».

Флаг Латвии

Издание процитировало недавнее высказывание бывшего президента республики Валдиса Затлерса о том, что «латвийские русские не задавались вопросом, что думают латыши, а латыши терпели — теперь время русских потерпеть». Затлерс заявил также в интервью, что в Латвии наступил «конец толерантности»: «До сих пор русские Латвии чувствовали себя как будто не того сорта, были немного обижены, что они не в правительстве, но никто не задавался вопросом, а что думают латыши, кроме того, что «угнетают» русских?».

Ему вторит бывший депутат национального парламента Александр Кирштейнс, который вместе с редакцией националистчиеского издания la. lv опубликовали статью с заголовком: «Дорогие «хорошие русские», в общественных местах, пожалуйста, держите рот на замке!».

Он добавил, что «русский язык подавляет латышей, а вас здесь просто слишком много, так что молчите в общественных местах!». Кирштейн также отказал местным русских в праве считать Латвию своей родиной: «У каждого народа есть своя историческая территория, и поэтому мы хотим, чтобы вы, наконец, поняли, что для вас это не Латвия».

«Чем ближе парламентские выборы, тем больше давления оказывается на русский язык в Латвии. Звучат призывы «вычесать вшей» из латвийского общества», — отмечает издание bb. lv.

От местных русских все откровеннее требуют, чтобы они были «ниже травы, тише воды», — признало латвийское издание.