Канберра, 15 сентября 2022, 12:40 — REGNUM Лидер федеральной оппозиции Питер Даттон считает, что сторонники республиканской формы правления в Австралии ищут «политическую выгоду от смерти королевы Елизаветы II». Об этом 15 сентября написала газета The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Australian Embassy Jakarta

В частности, лидер оппозиции Даттон обвинил помощника министра финансов Австралии Эндрю Ли в «переписывании истории» за утверждение, что король Карл III не будет «автоматически» фигурировать на австралийских банкнотах, поскольку королева Елизавета II появилась на них из-за своего «личного» статуса.

Редакция The Guardian отмечает, что ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз неоднократно отказывался изображать какие-либо символы республиканского правления на банкнотах.

«Но смерть королевы вызвала рост настроений среди тех, кто хочет превратить Австралию в республику», говорится в статье.

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