Канберра, 15 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Лидер федеральной оппозиции Питер Даттон считает, что сторонники республиканской формы правления в Австралии ищут «политическую выгоду от смерти королевы Елизаветы II». Об этом 15 сентября написала газета The Guardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

В частности, лидер оппозиции Даттон обвинил помощника министра финансов Австралии Эндрю Ли в «переписывании истории» за утверждение, что король Карл III не будет «автоматически» фигурировать на австралийских банкнотах, поскольку королева Елизавета II появилась на них из-за своего «личного» статуса.

Редакция TheGuardian отмечает, что ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз неоднократно отказывался изображать какие-либо символы республиканского правления на банкнотах.

«Но смерть королевы вызвала рост настроений среди тех, кто хочет превратить Австралию в республику», — говорится в статье.