Посёлок городского типа Верхнее Дуброво, Свердловская область, 15 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В посёлке Верхнее Дуброво Свердловской области 15 сентября начались соревнования в рамках чемпионата России по конному троеборью. Об этом журналистам сообщили в региональном министерстве спорта.

Paul Конный спорт

В чемпионате принимают участие более 100 спортсменов из 16 регионов России. Соревнование завершатся 18 сентября.

Отметим, конное троеборье включает три дисциплины: манежная езда, кросс по пересечённой местности и конкур. Победителя определяют по сумме баллов за дисциплины.