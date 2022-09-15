Канберра, 15 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Главный экономист компании AMP Шейн Оливер прогнозирует, что Резервный банк Австралии замедлит темпы повышения ключевой ставки после того, как в стране впервые за десять месяцев был зафиксирован рост уровня безработицы. Об этом эксперт заявил 15 сентября в эфире телеканала NineNews.

Австралийские доллары

Напомним, что сейчас уровень безработицы в Австралии составляет 3,5%, что на 0,1% выше, чем в июле.

Теперь экономист Оливер прогнозирует, что центральный банк страны поднимет ключевую на 0,25 базисных пункта, а не на 0,50 базисных пункта, как это происходило в течение последних пяти месяцев.

Журналисты отмечают, что сейчас ключевая ставка в Австралии составляет 2,35%.