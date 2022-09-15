Рамалла , , 12:47 — REGNUM Власти Египта намерены способствовать мирному урегулированию ситуации на Западном берегу реки Иордан, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильской армией. Об этом 15 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свои источники в правительстве Палестинской автономии.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

По их данным, с просьбой о посредничестве к Каиру обратился глава Палестины Махмуд Аббас. Это связано с тем, что израильские войска увеличили число рейдов на палестинских территориях, что приводит к радикализации местного населения.

«Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас недавно попросил Каир выступить посредником с оккупационным правительством, чтобы найти формулу, чтобы остановить израильские вторжения в города Западного берега, из-за которых администрация выглядит слабой в глазах своего народа, и еще больше ослабляет свое влияние и вес в региональной политике», — цитирует слова источника Al-Araby-al-Jadid.