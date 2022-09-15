Воронеж, , 12:31 — REGNUM Уголовное дело о нападении на женщину-продавца торгового павильона в Воронеже передано в суд, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По обвинению в разбое перед судом предстанет 48-летний житель города, уже имеющий судимости за кражи. Нападение на павильон было совершено в июне на улице 20-летия Октября. В дневное время, по данным следствия, обвиняемый зашёл в помещение магазина. В этот момент продавец пересчитывала деньги. Мужчина потребовал отдать деньги ему, а получив отказ, схватил палкой и, угрожая женщине, выхватил деньги и попытался скрыться.

Мужчину оперативно задержали полицейские, деньги были возвращены. При проверке выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Решение по делу теперь вынесет суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года на улице Волгоградской в Воронеже мужчина напал с ножом на продавца в павильоне. Подозреваемого задержали и затем арестовали.