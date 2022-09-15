Баку, 15 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Армия Азербайджана потеряла убитым 71 военнослужащего в конфликте на границе с Арменией. Обновлённый список погибших опубликован 15 сентября на сайте азербайджанского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

В списке перечислены имена и звания военнослужащих, погибших «при предотвращении провокаций» с 12 сентября в ходе «крупномасштабного наступления вооружённых сил Армении». В их числе 13 офицеров.

Ранее азербайджанская сторона сообщала о 50 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о гибели 105 военнослужащих в столкновениях с вооружёнными силами Азербайджана. Таким образом, обе стороны потеряли 176 человек.

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