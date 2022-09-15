Лондон, , 12:30 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку в $2500 за тысячу кубометров. Это 15 сентября следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах начали торговаться у отметки $2286,3 за тысячу кубометров (+1,5%) и в пике достигли цены $2517,2 за тысячу кубометров (+11,7%).

При этом по состоянию на 11:15 мск цена голубого топлива в Европе составляла порядка $2450 (+8,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября поставки российского газа.