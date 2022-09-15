Баку, , 12:29 — REGNUM Список погибших военнослужащих вооружённых сил Азербайджана дополнился 21 именем. Информацию 15 сентября обновили на сайте минобороны республики.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в списки погибших внесли 71 военнослужащего. В нём 13 офицеров (от капитана и младше), 18 прапорщиков, три сержанта и 37 рядовых.

Накануне в минобороны Азербайджана сообщили о 50 погибших.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что в ходе боёв на границе с 13 сентября погибли 105 армянских военнослужащих.

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