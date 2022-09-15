Баку, 15 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Список погибших военнослужащих вооружённых сил Азербайджана дополнился 21 именем. Информацию 15 сентября обновили на сайте минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Всего в списки погибших внесли 71 военнослужащего. В нём 13 офицеров (от капитана и младше), 18 прапорщиков, три сержанта и 37 рядовых.

Накануне в минобороны Азербайджана сообщили о 50 погибших.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что в ходе боёв на границе с 13 сентября погибли 105 армянских военнослужащих.