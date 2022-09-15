Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Бомбардировщики B-1B ВВС США, базирующиеся на базе Дайс в штате Техас, отработали полёты из южной части страны в Арктику. Первоначально экипажи двух бомбардировщиков провели совместные учения с Панамой и Эквадором в Карибском море, где они «противодействовали незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству у побережья Эквадора в окрестностях Галапагосских островов». После чего к ним присоединились ещё два бомбардировщика, и они отправились на Аляску, чтобы принять участие в боевых учениях «Baked Alaskan», где B-1B ВВС США отработали возможности нанесения ударов на большие расстояния при содействии истребителей. Об этом сообщает интернет-журнал Air and Space Forces.

B-1B Lancer U.S. Air Force

В ходе учения четыре бомбардировщика B-1B ВВС США интегрировались с самолётами F-35, F-16, F-15C, E-3G и KC-46. В учениях принимали участие не только лётчики 7-го бомбардировочного авиакрыла. Также прибыли военнослужащие запаса, в том числе из резервного подразделения 7-го бомбардировочного авиакрыла, 489-й бомбардировочной группы.

«Это упражнение продемонстрировало плавную интеграцию наших традиционных резервистов с их коллегами, проходящими действительную службу <…> Продуманное планирование, обучение обеспечивает готовность и доступность резерва, а также сохраняют боевую мощь всех сил США», — отметил полковник Дэвид Мартинес, командир 489-й бомбардировочной группы.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в Канаде в период с 24 по 26 августа и встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Они обсудили вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

«Я посещаю канадскую Арктику с премьер-министром Джастином Трюдо, чтобы подчеркнуть стратегическое значение региона для евроатлантической безопасности. Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет или бомбардировщиков пролегал бы через Северный полюс. Это делает роль NORAD жизненно важной для Северной Америки и для НАТО», — написал Столтенберг в обзорной статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

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Как сообщало ИА REGNUM, экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учений по ведению оборонительных действий в Арктике.

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