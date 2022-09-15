Анадырь, 15 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Жители поселков Беринговский и Алькатваам бьют тревогу и жалуются на загрязнение окружающей среды в результате деятельности ООО «Берингпромуголь» — они обратились в ОНФ за помощью, прислав кадры смога над Беринговским и пылящих углевозов без тентов, которые едут по сухой дороге, несмотря на наличие у компании поливальной машины под эти цели. Актив Народного фронта направил запросы в федеральные структуры о проведении экспертизы на предмет экологического ущерба, нанесенного территории, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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«Ситуация имеет многолетнюю историю и похожа на игнорирование проблемы. Два с половиной года назад проблема уже поднималась, тогда итогом нашей работы стало составление плана экологических мероприятий после того, как в ситуацию вмешался лично губернатор», — пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта Алена Вакарик.

Отмечается, что помимо смога и пыли на угольном терминале в морском порту отсутствуют щиты. Берег бухты, по словам жителей, загрязнен. Более того, к уже имевшимся проблемам добавились новые. В ручей, впадающий в нерестовую реку Алькатваам, с вахтового поселка ООО «Берингпромуголь» стекают зловонные воды. В верховьях реки Алькатваам пропала рыба, а в её водах появилась странная пена.

8 сентября состоялось третье масштабное заседание по этому вопросу при участии жителей поселений, общественников, представителей власти и надзорных органов. На нем прозвучал отчет компании ООО «Берингпромуголь» об исполнении плана экологических мероприятий. Компания утверждает, что выполнила все пункты плана, однако, по словам местных жителей, ситуация только усугубилась.

По итогам заседания направлено обращение в департамент промышленности округа с вопросом подготовки к внесению на рассмотрение думы Чукотки закона об ответственном недропользовании.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по ликвидации очагов загрязнения на бывшем Средневолжском заводе химикатов в городе Чапаевск Самарской области намерены завершить в течение трех лет.