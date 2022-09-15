Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. На Камчатке до 2024 года догазифицируют 2600 участков и в дальнейшем работа по газификации районов края будет продолжена, об этом в ходе прямой линии 15 сентября сообщил глава региона Владимир Солодов.

Lenobl.ru Газификация

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Вопрос о газификации губернатору задал житель посёлка Светлый.

Владимир Солодов отметил, что в крае ощущается дефицит природного газа, поэтому некоторые котельные переходят на мазут.

«При этом в домохозяйствах работа ведётся. По поручению президента в тех домохозяйства, которые находятся в населённых пунктах, имеющие газопроводы низкого давления, ведётся догазификация», — сказал глава региона.

После газификации 2,6 тыс участков, которые имеют доступ к газопроводам низкого давления, в крае продолжится работа по остальным территориям. Как пояснил Владимир Солодов, будут прокладываться магистральные сети и затем проводиться догазификация участков.

Как сообщало ИА REGNUM, для газификации Камчатки необходимо топливо по регулируемой внутренней цене. На совещании в Петропавловске-Камчатском с президентом России Владимиром Путиным председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон предложил использовать для поставок газа на Камчатку проект «Сахалин-2».