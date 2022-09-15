Санкт-Петербург, 15 сентября 2022, 12:39 — REGNUM Власти Ленинградской области пересядут на китайские служебные автомобили, объявил 15 сентября на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’22 губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, территория Ленобласти большая (84,5 тыс. кв. км — прим. ред.), и передвигаться по ней представителям органов власти необходимо на транспорте. В итоге у автомобилей «огромные пробеги», по 400-600 тыс. км, после чего их списывают.
«Я принял решение, о том что мы в региональном правительстве пересаживаемся на китайский автопром. Надеемся, что наши партнёры — корейские автопредприятия — вернутся и продолжат выпуск автомобилей», — объявил губернатор.
Он добавил, что надо помнить, что любой вакуум заполняется — «это законы физики и экономики».
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады», сообщил, что он к этому готов.
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