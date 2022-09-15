Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Власти Ленинградской области пересядут на китайские служебные автомобили, объявил 15 сентября на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’22 губернатор региона Александр Дрозденко.

Автомобили Haval (сс) TuRbO_J

По его словам, территория Ленобласти большая (84,5 тыс. кв. км — прим. ред.), и передвигаться по ней представителям органов власти необходимо на транспорте. В итоге у автомобилей «огромные пробеги», по 400-600 тыс. км, после чего их списывают.

«Я принял решение, о том что мы в региональном правительстве пересаживаемся на китайский автопром. Надеемся, что наши партнёры — корейские автопредприятия — вернутся и продолжат выпуск автомобилей», — объявил губернатор.

Он добавил, что надо помнить, что любой вакуум заполняется — «это законы физики и экономики».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады», сообщил, что он к этому готов.

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