Тутаев, Ярославская область, 15 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ярославской области власти объявили аукцион на поиск подрядчика по строительству в Тутаеве крытого катка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Госзакупки.

Http://www.muchampion.ru Каток

Крытый учебно-тренировочный каток с искусственным льдом символически заложили ещё в 2013 году. Тогда в торжественной церемонии приняли участие губернатор Сергей Ястребов и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

И вот спустя 9 лет власти наконец объявили аукцион на поиск подрядчика по строительству ледовой арены. Работы должны занять два года — с предполагаемой даты начала исполнения контракта 13 октября 2022 года по 31 августа 2024 года. Общая площадь здания — 4 175,80 квадратного метра.

Высота будет различаться — от одного до трёх этажей. По окончании строительства гарантийные обязательства будут действовать ещё три года. Размещаться каток будет на незастроенной территории, ограниченной улицами Комсомольской и Терешковой.

Начальная цена контракта — 268 млн рублей.