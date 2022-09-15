Канберра, , 12:27 — REGNUM В августе уровень безработицы в Австралии вырос впервые за 10 месяцев до 3,5% по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Об этом 15 сентября со ссылкой на Австралийское статистическое бюро сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новые данные Австралийского статистического бюро показали, что в августе 2022 года в экономике Австралии появилось около 33 500 новых рабочих мест. Уровень безработицы вырос на 0,1 процента из-за увеличения числа людей, ищущих работу.

«При увеличении занятости на 33 000 человек и числа безработных на 14 000 человек уровень безработицы в августе вырос на 0,1 процентного пункта до 3,5%, вернувшись к тому же уровню, что и в июне», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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