Самарканд, Узбекистан, , 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в республике.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российского государства отметил, что в Киргизии действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что «в наше время очень важно».

«Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии.

Читайте также: Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии — Путин