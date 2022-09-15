Самарканд, Узбекистан, 15 сентября 2022, 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС поблагодарил киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в республике.
Глава российского государства отметил, что в Киргизии действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что «в наше время очень важно».
Российский лидер также напомнил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 регионов России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии.
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