Махачкала, 15 сентября 2022, 12:25 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов выразил надежду, что внедрение пилотного проекта по развитию исламского банкинга плодотворно повлияет на финансирование экономики и удовлетворение потребностей населения региона. Он отметил, что в республике ряд товариществ финансирует по нормам ислама небольшие проекты, но полностью решить проблемы кредитования населения и бизнеса они, конечно, не могут.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ намерен реализовать принципы исламского банкинга в двух регионах РФ, которые станут пилотными — Чечне и Дагестане.
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