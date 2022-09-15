Махачкала, 15 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил надежду, что внедрение пилотного проекта по развитию исламского банкинга плодотворно повлияет на финансирование экономики и удовлетворение потребностей населения региона. Он отметил, что в республике ряд товариществ финансирует по нормам ислама небольшие проекты, но полностью решить проблемы кредитования населения и бизнеса они, конечно, не могут.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«В настоящее время в республике действуют несколько товариществ на вере, финансирующих небольшие проекты. Также в крупных торговых центрах практикуется продажа товаров в рассрочку по нормам ислама. Однако это не может в полной мере удовлетворить возросшие потребности населения и бизнеса в финансировании экономики. Тот факт, что сегодня на федеральном уровне обратили на это внимание и крупнейший в стране банк решил заняться этим вопросом, вселяет надежду на достижение поставленных и востребованных обществом задач», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ намерен реализовать принципы исламского банкинга в двух регионах РФ, которые станут пилотными — Чечне и Дагестане.