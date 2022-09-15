Рига, , 12:24 — REGNUM

Евро Images Money

Из-за санкций против России в банках Латвии заблокированы счета российских частных лиц и предприятий на общую сумму свыше 80 млн евро. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

По словам председателя Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Санты Пургайле, «можно сказать, что 80 млн евро — это то, на чем финансовый сектор закрепился. Особых изменений в этих цифрах за несколько месяцев не произошло».

Всего выявлено шесть физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, и 35 юридических лиц, которые непосредственно не включены в санкционные списки, однако в этих юридических лицах установлены права собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому активы и ценные бумаги этих лиц заморожены

По ее мнению, сумма заблокированных средств может измениться, если антироссийские санкции будут дополнены и расширены.