Посёлок Бабынино, Калужская область, , 12:33 — REGNUM Прокуратурой Бабынинского района Калужской области проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства по факту распространения гриппа птиц на территории региона со стороны местного фермера, сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Птичий грипп admoblkaluga.ru

Проверкой установлено, что фермер, в период с июня по июль, с целью получения прибыли от продажи домашней птицы (ранее закупленной в Курской области, которая с июня 2022 года является неблагополучным регионом по гриппу птиц), осуществил её продажу в отсутствие необходимых ветеринарных документов, с внесением заведомо ложных данных в информационную систему ФГИС «Меркурий», по ценам на порядок выше закупочных на территории Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Козельского районов.

Контролирующими органами в результате обнаружения зараженной гриппом домашней птицы введены ограничительные мероприятия на территории Калужской области, а также произведен убой домашней птицы на территории указанных районов в количестве около 21 тысячи голов, бюджету Калужской области причинен материальный ущерб.

По факту вспышки птичьего гриппа прокуратурой в следственный орган направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия. Расследование уголовного дела прокуратурой области взято на контроль.

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