Токио, 15 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Около 40% из 169 человек, искавших убежища в Японии после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан, покинули страну из-за давления и отсутствия поддержки со стороны министерства иностранных дел Японии.

DFID — UK Department for International Development Афганская семья

Газета Japan Today сообщила 15 сентября, что Япония предоставила убежище 98 гражданам Афганистана, но 58 других беженцев вернулись в Афганистан, несмотря на опасность преследований со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а семеро отправились в Соединённые Штаты и Великобританию.

Эти 98 человек были признаны беженцами правительством Японии в августе. Среди них — сотрудники местного персонала посольства Японии в Кабуле и члены их семей.

Предоставление убежища — редкость для Японии, потому что эта страна плохо принимает просителей убежища из-за своей жёсткой иммиграционной политики.

Несколько просителей убежища сообщили Kyodo News, что на них оказывалось давление, чтобы они покинули Японию, их трудовые контракты закончились в конце августа. Они рассказали, что к ним домой приезжали сотрудники МИД Японии и предлагали им в связи с тяжёлыми условиями жизни в стране обсудить вопрос пребывания или выезда из Японии с их семьями.

Афганские беженцы также заявили, что сотрудники МИД Японии предложили им, что, если они вернутся в Афганистан, им оплатят дорожные расходы и выдадут 20-процентную прибавку к зарплате.

Большинство из этих 98 беженцев говорят на английском, а не на японском. По этой причине обеспечить их работой очень сложно. По словам одного из соискателей убежища, в государственной службе занятости Hello Work им сказали, что у них есть только 1% шанс найти работу в Японии.

Среди других причин отъезда беженцев также то, что их дети не могли посещать школу и что сотрудники японского посольства в Кабуле имели право вывезти только своих жен и детей, в то время как другие члены их семей остались в Афганистане.

«Мы поддерживаем их уже год; но мы не можем вечно платить людям, которые не являются сотрудниками посольства», — заявили японские власти.

Министерство иностранных дел Японии также заявило, что возвращение афганских беженцев произошло по личным причинам. Но один из просителей убежища в ответ сказал, что министерство оказало на них давление, чтобы они вернулись в Афганистан.

Это происходит на фоне того, что Япония приняла у себя более 1800 иммигрантов с территории б. УССР, которые не имеют абсолютно никакого отношения к Японии и её посольству.