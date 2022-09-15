Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Несколько минут назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) встретилась с тальманом риксдага Андреасом Норленом и вручила ему прошение о своей отставке с поста премьер-министра. Об этом 15 сентября сообщают шведские СМИ.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Это произошло после того, как правая оппозиция во главе с ее лидером Ульфом Кристерссоном (Умеренные) выиграла выборы, заручившись 176 мандатами в риксдаге. У левого блока Андерссон есть только 173 места в парламенте.

На момент публикации данной новости Андерссон еще встречается с Норленом, но прошение было подано под камеры журналистов.

Ожидается, что после встречи тальман объявит о своих планах по поручению Кристерссону сформировать новое правительство Швеции. До момента вступления в должность его кабинета министров Андерссон будет возглавлять переходное правительство.

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