Стокгольм, 15 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Несколько минут назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) встретилась с тальманом риксдага Андреасом Норленом и вручила ему прошение о своей отставке с поста премьер-министра. Об этом 15 сентября сообщают шведские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Это произошло после того, как правая оппозиция во главе с ее лидером Ульфом Кристерссоном (Умеренные) выиграла выборы, заручившись 176 мандатами в риксдаге. У левого блока Андерссон есть только 173 места в парламенте.

На момент публикации данной новости Андерссон еще встречается с Норленом, но прошение было подано под камеры журналистов.

Ожидается, что после встречи тальман объявит о своих планах по поручению Кристерссону сформировать новое правительство Швеции. До момента вступления в должность его кабинета министров Андерссон будет возглавлять переходное правительство.