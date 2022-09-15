Москва, , 12:22 — REGNUM Большинство москвичей (68%) относятся к идее раздельного сбора мусора положительно. Нейтральную позицию занимают 20%, против — только 5% горожан, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Сортировка мусора Ludovic Péron

Сортируют мусор уже 46% москвичей. Еще 27% только собираются начать это делать. Не планируют заводить дома отдельные контейнеры под пластик, стекло, металл и бумагу 27% опрошенных.

Не пытаются сократить количество бытового мусора, заявляя что, достаточно того, что они оплачивают вывоз ТБО, 21% москвичей. При этом 45% несколько раз используют пластиковые пакеты. 37% ходят в магазин с многоразовыми сумками, 20% покупают товары из биоразлагаемых материалов.

Опрос проведён 6–13 сентября 2022 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора собран рекордный объем вторсырья — более 1 млн тонн.

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