Москва, , 12:22 — REGNUM Аккаунт в социальной сети Twitter, принадлежащий итальянскому министерству по вопросам экологического перехода, изменил имя на Vitalik. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости.

Хакер David Whelan

По информации СМИ, в ленте записей министерства появились твиты о криптовалюте. На фотографии профиля появилась фотография светловолосого человека. По предположению журналистов, снимок может принадлежать канадско-российскому программисту и предпринимателю Виталию Бутерину.

В агентстве рассказали, что пресс-секретарь министерства, к которому обратились за комментарием, оказался недоступен.