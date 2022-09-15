15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что польский Сейм 14 сентября поддержал резолюцию, в которой содержатся требования к немецкому правительству выплатить репарации за ущерб, который был нанесен Польше во Второй мировой войне.

Анна Царькова, , 13:11 — REGNUM Польский сейм 14 сентября поддержал резолюцию, в которой содержатся требования к немецкому правительству о выплате репараций за ущерб, который был нанесен Польше во Второй мировой войне.

Сейм Польши Sejm. gov. pl

В соответствии с резолюцией, Сейм республики призвал Берлин взять на себя политическую, юридическую, историческую, а также финансовую ответственность за вред, который стране причинил Третий рейх. Польская сторона, что также отмечается в резолюции, никогда не отказывалась от требований репараций и не получала репарации от Германии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Польша колеблет единство Европейского союза. Иные указали на то, что Варшава достаточно получила по итогам Второй мировой войны. Были и те, кто задался вопросом, на каких основаниях польская сторона требует репарации, если их должна требовать страна-победитель.

«Болеем за обе команды», — смеется Татьяна.

«Да!.. Не останавливаться! Держать строй!» — с сарказмом добавил Алексей Е.

«Губозакаточную машинку им надо. Срочно», — пишет Svetlana M.

«Ха-ха-ха! Польша ещё покажет! Следующая — [б. УССР]. Поляки не забыли Волынскую резню. Все припомнят и потребуют. И никто не поможет…» — добавил Boris G.

«Поляки, вы неимоверные! Гонор и еще сто раз гонор!» — написал Taxi.

«Поляки не боятся, что немцы станут выплачивать репарации танками, которые поляки так ждут? Но с нюансом», — с юмором отметила Alexandra Y.

Принятие резолюции Sejm. gov. pl

«А вот тот самый развал «коллективной» Европы как раз и наступает. Поздравляем!» — прокомментировал Адик.

«Да, с такими друзьями и врагов не надо. Репарацию всегда выплачивают государству-победителю, которое изначально перенесло агрессию. Где Польша и где страна-победитель?» — написала Natalia.

«Теперь понятно, почему Германия не хочет передавать [киевскому режиму] «Леопарды». Эти танки немцам скоро самим пригодятся», — добавил один из участников обсуждения.

«Ещё немного и Евросоюз развалится. Если уже начали претензии предъявлять друг другу», — смеется Ирина Т.

«Ничего личного, просто очень нужны деньги», — с сарказмом добавил «Я».

«А земли Германии они не хотят вернуть?» — спросила Наталия Борисовна.

«Пауки в банке зашевелились», — добавила Анна.

«Братская Европа, в единстве сила, говорили они. Такая красота, буду смотреть этот сериал», — смеется «Добрый Заяц».

«Пора уже Германии вернуть былой статус лидера Европы, а не пресмыкаться перед американцами и брюссельскими чиновниками. Распустить… этот Евросоюз и увидите, как загнутся все без германского капитала. Особенно поляки и прибалты, а ещё румыны, болгары, греки ну и т.д.» — отметил Alehandro.

«Поляки могут каждый день свой парламент по этому поводу собирать, но они ничего не получат! Хватит быть паразитами!..» — подытожила Elena K.