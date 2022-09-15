Барнаул, , 12:18 — REGNUM Концепцию развития земельных участков в Барнауле, находящихся в федеральной собственности, обсудила с властями и застройщиками региона делегация ДОМ. РФ, сообщает 15 сентября телеграм-канал правительства региона.

Барнаул Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

После осмотра земельных участков в Индустриальном районе Барнаула у заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Климина проведено совещание с представителями ДОМ. РФ по вопросам развития неиспользуемых участков.

«В Алтайском крае сохраняется положительная динамика жилищного строительства. В свою очередь, для краевой столицы актуальным остается вопрос освоения новых участков под многоэтажную жилую застройку. Правительство региона поддерживает предложение ДОМ. РФ о начале комплексного развития двух незастроенных, но перспективных земельных участков Барнаула. Совместными усилиями нам удастся создать здесь достойную инфраструктуру для жизни барнаульцев», — отметил Александр Климин.

Представители ДОМ. РФ и Банка ДОМ. РФ рассказали, что в ближайшее время планируется провести аукционы по продаже некоторых участков под коммерческую застройку, а до конца года — реализовать участки под жилищное строительство.

Так, 23 сентября пройдет аукцион по продаже 15,5 га земли вблизи ул. Западный разъезд. Он предназначен под строительство производственных предприятий, складов, оптовых баз и т.п. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 сентября. До 3 октября ведется прием заявок на участие в аукционах по продаже трех участков общей площадью более 26 га на Павловском тракте. Здесь можно будет построить объекты торговли, общепита, бытового обслуживания. Торги пройдут 7 октября.

До конца года состоятся торги на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) по участку в селе Власиха площадью более 383 га с градостроительным потенциалом 413 тысяч кв. метров жилья. Этот проект будет реализован с применением Стандарта комплексного развития территорий — с созданием зон отдыха, детских и спортивных площадок, объектов социальной инфраструктуры, благоустройством.

В IV квартале 2022 года в крае запланированы еще одни торги. Инвесторам под реализацию проекта КРТ будет предложен участок рядом с Павловским трактом площадью 916,97 га — здесь можно будет разместить как многоэтажные жилые дома, так и производственные объекты.

«В Алтайском крае мы представили действительно перспективные участки, которые были подготовлены под застройку специалистами ДОМ. РФ. Для наиболее эффективной реализации проектов на предлагаемых территориях инвесторы могут воспользоваться широким спектром механизмов и инструментов Института развития, которые, например, позволяют создавать разнообразную инфраструктуру или предлагать доступное ипотечное кредитование», — сказал директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ. РФ Николай Сарокваша.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–июле 2022 года на Алтае введено в эксплуатацию 607,223 тысяч кв. метров жилья. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

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