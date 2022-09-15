Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Екатеринбурге 15 сентября стартовало общественное голосование по выбору цвета для новых троллейбусов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Троллейбусная контактная сеть Виталий Филимонов © ИА REGNUM

Голосование проходит на официальном портале Екатеринбурга. Горожанам предлагают на выбор четыре варианта цвета: синий, жёлтый, красный и оранжевый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург получил более 1 млрд рублей на обновление троллейбусного парка. Предполагается, что на эти деньги закупят 45 новых троллейбусов.