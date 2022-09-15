Ярославль, 15 сентября 2022, 12:18 — REGNUM Ярославская область по итогам 2021 года область заняла лишь 75 строчку рейтинга давления на бизнес среди всех регионов России. Такие данные приводятся в «Индексе административного давления» — ежегодном исследовании уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщили в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.
Результаты исследования в Ярославле обсудили сами руководители контрольно-надзорных ведомств региона совместно с уполномоченным по правам предпринимателей.
По словам бизнес-омбудсмена области Альфира Бакирова, 75-е место для Ярославской области — существенное падение: «По итогам 2020-го мы занимали 15 место, а еще годом ранее — 23-е. То есть в аутсайдерах не были никогда».
В «индексе» проанализирована информация о взаимодействии с бизнесом контрольно-надзорных органов: это Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор и Ространснадзор.
По итогам прошлого года в положительном ключе отмечена работа ярославского Росздравнадзора — по всем показателям у ведомства ситуация лучше, чем в среднем по России. Также у надзорных органов региона все неплохо по показателю «доля предупреждений от общего числа наказаний». А вот с количеством проверок бизнеса и профилактических мероприятий ситуация иная. Например, у Роструда по Ярославской области доля профилактических мероприятий составила лишь 0,5% от общего числа контрольно-надзорных мероприятий, в то время как средний показатель по стране равен 45,6%.
Сами надзорные ведомства утверждают, что профилактическая работа у них поставлена во главу угла. Присутствовавшие на встрече руководитель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Григорий Лугузинский и президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая заявили, что жалоб от бизнеса на действия контрольно-надзорных органов области у них нет:
Жалоб на работу надзорных структур региона за минувший год не поступало и к Альфиру Бакирову. Он подчеркнул, что сведения для расчета показателей предоставляют сами ведомства, поэтому, прежде всего, им нужно разобраться в корректности цифр:
Областная прокуратура поручила надзорным ведомствам провести эту работу до 1 ноября. Показатели, по которым регион «просел» в Индексе, будут «взяты на карандаш».