Цхинвал, 15 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе парламента.

parliamentrso.org Заседание парламента Республики Южная Осетия.

По данным журналистов, 15 сентября депутаты парламента соберутся на заседание, чтобы рассмотреть заявление Тадтаева.

«Депутаты заслушают информацию первого вице-спикера парламента Петра Гассиева о досрочном прекращении полномочий председателя парламента Тадтаева Алана Сергеевича», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Напомним, Тадтаев состоит в партии «Единая Осетия», в которой также состоит экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Действующий президент республики Алан Гаглоев — из партии «Ныхас».