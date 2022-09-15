Кострома, 15 сентября 2022, 12:25 — REGNUM В Костромской области расширили перечень территорий, которые фермеры могут бесплатно арендовать для ведения хозяйства. Решение об этом сегодня, 15 сентября 2022 года, приняли депутаты думы региона.

Просторы Костромской области
Просторы Костромской области
Наталья Диева © ИА REGNUM

В список включили земли шести сельских поселений в трёх районах: Красносельском (Гридинское и Шолоховское сельские поселения); Сусанинском (Буяковское и Сокрикинское); в Шарьинском районе (Зебляковское и Шекшемское).

Закон о «костромском гектаре» работает в регионе с 2017 года, бесплатная земля предоставляется в 80 муниципалитетах. Возможностью шестилетней аренды наделов за этот период воспользовались 92 фермера, они обрабатывают 11,5 тысячи гектаров земли. О желании последовать их примеру заявили ещё 16 крестьянско-фермерских хозяйств. Они хотят обрабатывать 1809 гектаров сельхозземель.

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