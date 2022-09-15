Кострома, , 12:25 — REGNUM В Костромской области расширили перечень территорий, которые фермеры могут бесплатно арендовать для ведения хозяйства. Решение об этом сегодня, 15 сентября 2022 года, приняли депутаты думы региона.

Просторы Костромской области Наталья Диева © ИА REGNUM

В список включили земли шести сельских поселений в трёх районах: Красносельском (Гридинское и Шолоховское сельские поселения); Сусанинском (Буяковское и Сокрикинское); в Шарьинском районе (Зебляковское и Шекшемское).

Закон о «костромском гектаре» работает в регионе с 2017 года, бесплатная земля предоставляется в 80 муниципалитетах. Возможностью шестилетней аренды наделов за этот период воспользовались 92 фермера, они обрабатывают 11,5 тысячи гектаров земли. О желании последовать их примеру заявили ещё 16 крестьянско-фермерских хозяйств. Они хотят обрабатывать 1809 гектаров сельхозземель.

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