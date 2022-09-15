Рязань, 15 сентября 2022, 12:18 — REGNUM Средства на установку четырёх тысяч уличных светильников в Рязани в 2023 году изыщут власти. Об этом 15 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
В городе идут масштабные работы по замене уличного освещения. Фонари изготовлены рязанским предприятием. До конца января 2023 года планируется установить 15 тысяч новых светильников.
Кроме того, в Рязани смонтируют новые линии для освещения 42 километров улиц, на которых ранее не было уличных фонарей.