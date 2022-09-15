Рязань, , 12:18 — REGNUM Средства на установку четырёх тысяч уличных светильников в Рязани в 2023 году изыщут власти. Об этом 15 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Фонари Дарья Драй © ИА REGNUM

В городе идут масштабные работы по замене уличного освещения. Фонари изготовлены рязанским предприятием. До конца января 2023 года планируется установить 15 тысяч новых светильников.

«С главой администрации города Еленой Сорокиной обсудили дальнейшие планы. После завершения предусмотренных контрактом работ планируем выходить на следующий этап, который будет включать замену оставшихся четырёх тысяч городских светильников, Это задача 2023 года. Будем изыскивать средства, Рязань надо осветить», — отметил руководитель на выездном вечернем совещании.

Кроме того, в Рязани смонтируют новые линии для освещения 42 километров улиц, на которых ранее не было уличных фонарей.