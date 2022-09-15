Райчихинск, Амурская область, 15 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В посёлке Прогресс Амурской области разрушается опорная конструкция дома, в котором живут 40 человек. За это ответят управляющая компания и администрация населённого пункты, которые не организовали водоотведение от стены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом

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В здании расположены 18 квартир. Дом был построен в 1995 году и его расположение таково, что во время дождя одну из стен размывает водой. Опорные плиты с одной стороны частично разрушены. Протяжённость нарушения конструкции составляет 12,5 метров.

Причиной этой ситуации в прокуратуре называют то, что управляющая компания ИП Гуранов и администрация города Райчихинска не организовали водоотведение возле здания. Было возбуждено административное дело по статье 7.23.3 КоАП РФ («Нарушение правил управления многоквартирным домом»). Управляющую компанию и муниципалитет через суд обязали восстановить стену дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в многоквартирном жилом доме в Белогорске Амурской области разрушается стояк. В бетоне обнаружены сильные трещины, сквозь них видны перекрытия, жильцы боятся, что здание может просто рухнуть.