Сарапул, Удмуртия, , 12:14 — REGNUM Производство тяжелых тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев, для замещения в России продукции производителей из Европы, начал Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ). Об этом 15 сентября сообщает ИА REGNUM.

Трамвай Антон Иванов

Двигатель ДАТ-72 был разработан специалистами завода из российских материалов и на первом этапе запланировано выпуск 1000 таких изделий ежегодно.

При этом основным заказчиком этих двигателей стал наиболее крупный в РФ производитель пассажирского электротранспорта — компания «ПК Транспортные системы» (ООО «ПК ТС»), мощный и компактный электродвигатель для нужд которой смогли создать на СЭГЗ.

В то же время, преимуществами созданного на СЭГЗ нового двигателя являются повышенный срок службы, более низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами при сравнимых технических характеристиках, а также защита подшипниковых узлов агрегата от электроэрозии. Последнее является характерной для электротранспорта проблемой, могущей привести к выходу из двигателя строя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате подключения всего общественного транспорта в Краснодаре к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» до конца 2022 года в городе будет запущено многофункциональное мобильное приложение для пассажиров.