Лондон, , 12:13 — REGNUM Выпуск мемуаров, написанных принцем Гарри, отложат в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 15 сентября пишет Page six, ссылаясь на свои источники.

Принц Гарри (сс) DoD News, EJ Hersom

По данным инсайдеров, книга поступит в продажу не раньше начала 2023 года. Они также предполагают, что принц Гарри за это время может что-то изменить в финальной версии мемуаров, хотя он «никогда не написал бы ничего плохого о королеве». «Он всегда относился к ней с величайшей любовью и уважением», — добавил один из источников.

ИА REGNUM напоминает, что Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

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