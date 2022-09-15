* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:11 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террорист Sntat.ru

«Джаиш-е-Мухаммад»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответило на письмо МИД Пакистана по поводу ареста и выдачи лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что Масуда Азхара нет в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Каххар Балхи, официальный представитель МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в серии твитов 14 сентября отрицает нахождение в стране Масуда Азхара, лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволит никаким вооружённым группировкам использовать афганскую территорию против другой страны.

Представитель внешнеполитического ведомства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредил Пакистан, чтобы он воздерживался от необоснованных обвинений, иначе такие обвинения окажут негативное влияние на афгано-пакистанские отношения.

Министерство иностранных дел Пакистана недавно направило талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) письмо с требованием ареста Масуда Азхара, лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В письме ведомства говорится, что Масуд Ажар находится на востоке Афганистана.