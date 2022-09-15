Севастополь, 15 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Купальный сезон в Севастополе официально завершается 15 сентября, сообщил в телеграм-канале директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

«С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на официальных пляжах города. Операторы пляжей начнут мероприятия по консервации объектов благоустройства пляжных территорий на осенне-зимний период», — уточнил чиновник.

Он также сообщил, что в ближайшее время будут подведены итоги работы операторов пляжа в минувший сезон, в том числе, в части безопасности нахождения людей на пляжных территориях и на воде за весь период купального сезона, объёма вложенных средств операторами на благоустройство территории. По итогам сезона будет принято решение о дальнейшей работе с операторами.

Как сообщало ИА REGNUM, купальный сезон в Севастополе открылся 15 июня, в этом году работало 24 пляжа.