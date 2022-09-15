Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В городе Самарканд 15 сентября начались переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси. Двусторонняя встреча проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

В планах сторон обсудить вопросы сотрудничества двух стран, а также международную проблематику, в том числе ситуацию в Закавказье.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан.