Путин и Раиси начали переговоры в Самарканде
Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В городе Самарканд 15 сентября начались переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси. Двусторонняя встреча проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Minsvyaz.ru
Флаги России и Ирана
В планах сторон обсудить вопросы сотрудничества двух стран, а также международную проблематику, в том числе ситуацию в Закавказье.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан.