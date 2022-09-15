Берлин, 15 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Недавние атаки киевских войск нельзя рассматривать как полномасштабное контрнаступление, в лучшем случае это контрудары. Об этом генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Эберхард Цорн заявил в интервью Focus.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он отметил, что с осторожностью применяет термины. По словам генерала, можно говорить не более чем о контрударах ВСУ, «которыми можно отыграть населённые пункты или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию на широком фронте».

Цорн полагает, что приближающиеся холода отнюдь «не уменьшат страданий». Он сомневается в способности ВСУ перейти в контрнаступление. Для этого нужно превосходить противника по меньшей мере в соотношении три к одному, считает генерал.

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