Херсон, 15 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Весь периметр Кинбурнской косы, где пытался высадиться десант ВСУ, просматривается и контролируется, заявил 15 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет», — сказал он в эфире Первого канала.

Стремоусов отметил, что киевский десант, скорее всего, высаживался со стороны Очакова, «там есть точки, военные базы, которые остались еще со времен СССР».

«Но все контролируется, весь периметр просматривается», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка высадки десанта киевских нацистов утром 15 сентября через территорию Кинбурнской косы со стороны Чёрного моря на Херсон и область была успешно отражена.

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