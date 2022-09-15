Москва, 15 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Спрос на студии в подвалах и на антресолях, которые появились на первичном рынке в Москве, вырос из-за роста цен на рынке вторичного жилья, а также в следствии упавшего интереса арендаторов к офисам в новостройках. Об этом 15 сентября ИА REGNUM заявил руководитель ООО «Оценка. Онлайн» Руслан Закиров.

Апартаменты

«Раньше инвесторы охотно выкупали офисы на новостройках под аренду, так как были уверены, что площади будут сданы. Однако, в виду последних событий, многие бизнесы закрылись, а многие ушли на «удаленку», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что подобные помещения создаются во времена ремонта и реконструкции старых зданий. «Какие-то из этих объектов были старыми общежитиями, какие-то просто административными зданиями. Кто-то выкупает подобные объекты под индивидуальную коммерческую деятельность, салон красоты, медицинский кабинет, частный офис, а для кого-то это некое решение жилищного вопроса, крыша над головой», — пояснил Закиров.

«Как правило, малогабаритное жилье покупают и снимают люди с ограниченным бюджетом, которым не нужны квартиры на долгосрочную перспективу для жизни, так как большую часть времени они проводят на работе и квартира им нужна только для того, чтобы переночевать. Многие рассматривают такие квартиры как стартовый вариант, который позволяет быстро закрыть ипотеку и купить квартиру большей площади. Есть те, кто зарабатывает на этом еще на этапе реконструкции, скупая целые чердаки и подвалы. Затем делают ремонт, меняют планировку и сдают», — рассказал эксперт.

По его мнению, массовое распространение этот тренд вряд ли получит, так как существует слишком много негативных факторов: «Из них можно выделить потенциальные проблемы с безопасностью подвальных и чердачных помещений. Как правило, доступ в такие помещения затруднен. В экстренном случае нет ни быстрого выхода, ни окна, для спасения. Также человеку для комфортного психического самочувствия необходимо, чтобы в помещении, где он часто находится, была нормальная площадь для жизнедеятельности. Крохотные, замкнутые помещения без окон и дневного света в случае длительного проживания будут следствием стресса у человека. Главным же негативным фактором, на мой взгляд, является неурегулированный правовой статус подобных помещений. По закону — это нежилое помещение, но по факту они чаще используются для жилья. В таком жилье нельзя прописаться».