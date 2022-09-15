Эксперт объяснил спрос в Москве на студии в подвалах и на антресолях
Москва, 15 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Спрос на студии в подвалах и на антресолях, которые появились на первичном рынке в Москве, вырос из-за роста цен на рынке вторичного жилья, а также в следствии упавшего интереса арендаторов к офисам в новостройках. Об этом 15 сентября ИА REGNUM заявил руководитель ООО «Оценка. Онлайн» Руслан Закиров.
«Раньше инвесторы охотно выкупали офисы на новостройках под аренду, так как были уверены, что площади будут сданы. Однако, в виду последних событий, многие бизнесы закрылись, а многие ушли на «удаленку», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что подобные помещения создаются во времена ремонта и реконструкции старых зданий. «Какие-то из этих объектов были старыми общежитиями, какие-то просто административными зданиями. Кто-то выкупает подобные объекты под индивидуальную коммерческую деятельность, салон красоты, медицинский кабинет, частный офис, а для кого-то это некое решение жилищного вопроса, крыша над головой», — пояснил Закиров.
«Как правило, малогабаритное жилье покупают и снимают люди с ограниченным бюджетом, которым не нужны квартиры на долгосрочную перспективу для жизни, так как большую часть времени они проводят на работе и квартира им нужна только для того, чтобы переночевать. Многие рассматривают такие квартиры как стартовый вариант, который позволяет быстро закрыть ипотеку и купить квартиру большей площади. Есть те, кто зарабатывает на этом еще на этапе реконструкции, скупая целые чердаки и подвалы. Затем делают ремонт, меняют планировку и сдают», — рассказал эксперт.
По его мнению, массовое распространение этот тренд вряд ли получит, так как существует слишком много негативных факторов: «Из них можно выделить потенциальные проблемы с безопасностью подвальных и чердачных помещений. Как правило, доступ в такие помещения затруднен. В экстренном случае нет ни быстрого выхода, ни окна, для спасения. Также человеку для комфортного психического самочувствия необходимо, чтобы в помещении, где он часто находится, была нормальная площадь для жизнедеятельности. Крохотные, замкнутые помещения без окон и дневного света в случае длительного проживания будут следствием стресса у человека. Главным же негативным фактором, на мой взгляд, является неурегулированный правовой статус подобных помещений. По закону — это нежилое помещение, но по факту они чаще используются для жилья. В таком жилье нельзя прописаться».