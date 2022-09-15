Калуга, , 12:19 — REGNUM Учитель химии из калужской общеобразовательной школы № 5 Наталия Тараканова и еще 34 лучших российских педагога вошли в полуфинал первого отбора в телешоу «Классная тема», сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Учитель химии калужской общеобразовательной школы № 5 Наталия Тараканова Пресс-служба правительства Калужской области

Заявки на участие в телешоу поступили от нескольких тысяч педагогов из всех российских регионов. Отбор полуфиналистов производился экспертной комиссией, куда вошли представители педуниверситетов, институтов Российской академии образования, лауреаты ведущих педагогических конкурсов. Наталия Тараканова успешно прошла интеллектуальные и коммуникативные испытания. Она продемонстрировала то, как интерес к предмету можно развивать не только на уроках, но и во время профильных смен летних лагерей. Ролик с её видеоуроком размещен в сообществе проекта «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, когда мир так быстро меняется, ты не успеваешь сказать окружающим тебя людям приятные, теплые слова. Такой формат конкурса — это возможность получить отзывы первых выпускников, которые теперь живут далеко от Калуги, тех, для кого твой предмет стал любимым или определил направление дальнейшей работы, учеников, которые боятся признаться в своих чувствах в школе, их родителей, которые не всегда с тобой могут встретиться, коллег, с которыми ты работаешь и которых ты никогда не видел и вряд ли встретишь. И всё это очень вдохновляет на новые подвиги», — отметила Наталия Тараканова.

Следующий раунд конкурса — всероссийское голосование, которое начнется 24 сентября в официальной группе ТВ-шоу «Классная тема» «ВКонтакте». Каждый может внести свой вклад в победу талантливого калужского педагога. Семь учителей, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведут урок для гостей студии: известных ученых, космонавтов, музыкантов, популярных артистов театра и кино.

Минпросвещения России и телеканал «Россия 1» создали проект «Классная тема» по поручению президента России Владимира Путина для повышения престижа одной из важнейших профессий.

Читайте ранее в этом сюжете: Учителя покажут свои педагогические находки на шоу «Классная тема»