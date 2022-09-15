Тбилиси, 15 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» не позволит оппозиции втянуть Грузию в войну с Россией. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

gd.ge Каха Каладзе

«Антигосударственные подходы и заявления именно у оппозиции, что мы слышим в ежедневном режиме. Их отношение, их повестка дня антигосударственны и против всякого успеха, всякого прогресса», — сказал Каладзе.

Градоначальник заявил, что власть в стране состоит из «патриотов», которые в первую очередь действуют, исходя из интересов своей страны. Они будут работать над тем, чтобы сохранился мир и продолжалось экономическое развитие.

«Грузия не втянется в санкции, в Грузии не будет и открытия второго фронта», — пообещал генсек правящей партии.

Напомним, Грузия не стала вводить антироссийские санкции, но исполняет те, что введены западными странами. В то же время вырос поток товаров, идущих через грузинскую территорию в РФ. В оппозиции требуют от властей ввести антироссийские санкции.