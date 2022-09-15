Пермь, 15 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Пермском крае готовится законопроект о расширении возможности применения патента и изменении его стоимости. Об этом сообщает пресс-службе Законодательного собрания региона.

ИА REGNUM Деньги

Инициатором изменений стало правительство края. Как подчеркнул на заседании министр экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин, стоимость патентов не изменяется с 2015 года и в настоящее время является одной из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа.

«С учетом низкой стоимости патента ограничение по площади в размере 50 кв. метров мы сохраняли с целью поддержки микропредприятий в сфере торговли и общепита — самые популярные виды деятельности на патенте. Но сегодня необходимо поддерживать не только микробизнес. Поэтому губернатор Дмитрий Николаевич Махонин внес предложение — увеличить данный порог до 150 кв. метров. Это позволит создать более комфортные условия для большего количества организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения», — сказал он.

Сейчас стоимость патента для объектов розничной торговли с залом в Пермском крае составляет в год чуть более 43 тысяч рублей, тогда как средняя стоимость патента для этого вида бизнеса также на год в ПФО — более 139 тысяч рублей.

Предлагается увеличить стоимость патента для розницы с объектом недвижимости площадью до 50 кв. метров до 50 тысяч рублей в год. Увеличится стоимость патента и для других сфер бизнеса. Без изменения останется стоимость патента для сферы автобусных перевозок.

При обсуждении темы депутаты отметили, что повышение стоимости патентов — мера, которая давно назрела: доходы от патентов идут в бюджет муниципалитетов и тратятся на нужды жителей территории. Вместе с тем, важно сохранять баланс, чтобы повышение стоимости не стало дополнительной нагрузкой для местного бизнеса. В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Заксобрание Прикамья.