Багдад, 15 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака арестовали группу боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших совершить нападение на религиозную процессию мусульман-шиитов. Об этом 15 сентября сообщает Shafaq со ссылкой на заявление федеральной полиции Ирака.

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По последним данным, четверо боевиков были задержаны в районе Аль-Даура в Багдаде. Лидером ячейки оказался разыскиваемый службами безопасности высокопоставленный террорист по кличке Абу Джарра.

Возглавляемая им группировка планировала влиться в процессию мусульман-шиитов, участвующих в религиозном шествии в городе Кербела. Боевики намеревались подорвать несколько групп паломников, которые считаются «вероотступниками», согласно их радикальной идеологии.