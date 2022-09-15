Бийск, Алтайский край, 15 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Регоператор ТКО бийской зоны с начала 2022 года принял на обслуживание 61 село Алтайского края, сообщает 15 сентября телеграм-канал Минстрой региона. Всего в Бийском районе установлено 940 контейнеров для накопления ТКО, средства на их приобретение были выделены из краевого бюджета

Musor40.ru На полигоне ТКО

Например, в Верх-Катунском установили 100 контейнеров, но этого недостаточно, в ближайшее время здесь появится еще 40 накопителей. Так как обустройство контейнерных площадок — это, в первую очередь, полномочия органов местного самоуправления, из бюджета района сельсовету также было выделено 500 тысяч рублей на установку бетонных оснований под баки и ограждений

Раньше в Верх-Катунском не было централизованного вывоза отходов, а сейчас сюда приезжает спецавтомобиль регоператора «Спецобслуживание Плюс» по согласованному графику. Кроме этого, сельский совет с начала оказания услуги по обращению с ТКО организовал работу двух специалистов — вместе с сотрудником «Спецобслуживание Плюс» они объезжают площадки, убирают боковой мусор и следят за общим состоянием контейнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Алтайского государственного аграрного университета летом 2022 года обнародовали результаты проведенной научно-исследовательской работы, которая поможет решить проблему рекультивации мусорных полигонов: после обработки на них можно выращивать отличный корм для сельхозживотных.

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