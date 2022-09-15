Краснодар, 15 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В результате подключения всего общественного транспорта в Краснодаре к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» до конца 2022 года в городе будет запущено многофункциональное мобильное приложение для пассажиров. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба АО «Глонасс» в своём телеграм-канале.

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Отмечается, что с помощью нового приложения пассажиры смогут получать достоверные данные о маршрутах и передвижении, а также о времени прибытия к определенной остановке разных видов общественного транспорта.

При этом у маломобильных пассажиров появится возможность выбрать низкопольный транспорт для поездок, также пользующиеся сервисом смогут оставлять с его помощью обращения, которые власти города обработают в оперативном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупный зерновой элеватор построит в городе Каргате Новосибирской области ООО «Новый сухопутный зерновой коридор».