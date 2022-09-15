Гатчина, Ленинградская область, 15 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Специалисты выявили потенциальные источники загрязнения атмосферного воздуха и неприятных запахов в столице Ленинградской области Гатчине, сообщили 15 сентября в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.

t. me/rpn_szfo Передвижная лаборатория

Две недели беспрерывной работы специалистов ведомства и двух передвижных лабораторий в промышленной и жилой зонах Гатчины дали свои плоды. Было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей.

«Эксперты оценивали качество по 27 сложным показателям. В результате были выявлены превышения по сероводороду в промышленной зоне <…> Промышленным источником образования сероводорода являются нефтеперерабатывающие заводы. Также сероводород образуется при работе бумажных фабрик с использованием процесса крафта, кожевенных заводов и канализации», — рассказали в ведомстве.

Так, на Пушкинском шоссе в Гатчине выявлены превышения по этилбензолу, который содержится в нефти и каменноугольной смоле. В жилой зоне деревни Малые Колпаны, рядом с территорией бывшего предприятия ОАО «Сибросьпереработка», выявлены превышения по оксиду углерода, фенолу, ксилолу. Также здесь обнаружены превышения по сероводороду и ксилолу. Кроме того, эксперты зафиксировали, что в три раза превышены показатели по оксиду углерода, сероводороду, этилбензолу в городе Гатчина в микрорайоне Хохлово поле.

«На основании полученных данных лабораторных исследований Управление готовит материалы в районную администрацию, правоохранительные органы для проведения работы по установлению юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность», — отметили в ведомстве, предположив, что скорее всего, юридические лица не поставили на учет свои объекты и ни в каких системах надзорных органов не проходят.

«Фактически работают с нарушением установленных законом требований, так как каждое юридическое лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, сопряженную с воздействием на окружающую среду, должно поставить объекты на учет и указать объемы промышленных выбросов, отразить имеющуюся разрешительную документацию», — указали в надзорном ведомстве.

По результатам выявления превышений по сероводороду в поселке Новый Свет управление рассматривает вопрос согласования с органами прокуратуры внеплановых выездных проверок ООО «Новый Свет-ЭКО», АО «КНАУФ Петроборд» и ООО «Леноблтранс», подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

«Информация о превышениях в промышленной зоне, где располагаются объекты регионального надзора, направлена в комитет государственного экологического надзора для инициирования соответствующей работы и принятия мер реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в ведомство с мая 2022 года поступило порядка 300 обращений граждан, которые сообщают о запахах, преследующих их преимущественно в вечернее и ночное время. Для поиска источника и было инициировано масштабное исследование с привлечением современной мобильной передвижной лаборатории. По завершении работы управление сообщит о результатах исследований.